Piraino – Maurizio Ruggeri non si ricandida: “Il mio appoggio va a Diego Cusmano”

L’attuale sindaco di Piraino Maurizio Ruggeri, ha scritto una nota per quanto riguarda le prossime elezioni amministrative nel comune nebroideo.

Il primo cittadino ha ufficializzato di non volersi ricandidare, appoggiando l’avvocato Diego Cusmano, che invece aveva annunciato la sua candidatura a sindaco di Piraino lo scorso febbraio.

“Si stanno per concludere cinque anni di mandato amministrativo belli, esaltanti e difficili allo stesso tempo, caratterizzati da tante prove non ultima la pandemia, che ha sospeso le nostre vite e ci sta lasciando profondi cambiamenti di natura sociale ed economica.

Nelle prossime settimane traccerò un bilancio puntuale dei risultati raggiunti dalla mia amministrazione grazie all’impegno attento e costante dedicato alla nostra tanto amata Piraino.

Approfitto per rivolgere un primo ringraziamento agli Assessori, ai Consiglieri e ai dipendenti Comunali che al mio fianco hanno lavorato e a volte lottato per trovare soluzione ai tanti problemi che ogni giorno si sono presentati.

Alla vigilia del nuovo appuntamento elettorale ho rappresentato al gruppo che mi ha sostenuto e ai tanti amici che mi sono stati vicini, la decisione di non riproporre in questa fase la mia candidatura a Sindaco.

Fare il Sindaco è un impegno gravoso che ho cercato di svolgere con coscienza, con imparzialità e con spirito di responsabilità nell’interesse collettivo. Fare il Sindaco di un comune come Piraino, se da un lato è un grande onore, dall’altro necessita di una illimitata disponibilità di tempo.

Per il momento non potrò più dedicarmi a tempo pieno all’attività amministrativa, come ho fatto invece in questi cinque anni, a causa di nuovi impegni personali e professionali.

È un passo indietro meditato e sofferto.

La mia è una scelta di coscienza dettata dal fatto che nel prossimo futuro non potrò garantire le energie che il ruolo richiede, soprattutto di questi tempi. Non si interrompe però il mio impegno e quello delle persone con cui ho condiviso questo percorso per Piraino e per i pirainesi.

Abbiamo deciso di appoggiare la candidatura a Sindaco già proposta dall’avvocato Diego Cusmano, al quale, per quanto mi riguarda, sono legato da un antico rapporto, anche di natura politico/amministrativa, oltre che da un sincero sentimento di stima umana e professionale. Ritengo che lui sia una persona adatta per carisma, capacità ed impegno, a guidare la nostra comunità lungo un percorso di sviluppo economico, sociale e culturale.

Con Diego Cusmano abbiamo avuto diverse occasioni di confronto e abbiamo convenuto su quanto possa essere proficua una futura collaborazione per valorizzare risorse umane e di conoscenza accumulate in questi anni di amministrazione.

La mia esperienza amministrativa la mia passione che potrò dare insieme ai miei amici per la crescita di Piraino non verrà quindi meno e continuerà anche nei prossimi anni.

Viva Piraino!”