Torrenova, inaugurato il parco giochi inclusivo “Crescere e giocare insieme”

E’ stato inaugurato questa mattina il Parco giochi inclusivo “Crescere e Giocare insieme”, finanziato con D.D.G. 1399/2019 dall’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Un’area gioco realizzata con materiale antitrauma, in gomma, per far muovere e giocare i bambini in totale sicurezza, arricchita da percorsi sensoriali e un’ “ortolina”, che consentiranno ai bambini di sviluppare i 5 sensi, attività alla base dell’apprendimento di ogni bambino e, ancora di più, di un bambino disabile.

La cerimonia di inaugurazione, alla quale era assente il Sindaco Salvatore Castrovinci solo a scopo precauzionale essendo in sorveglianza attiva, ha visto il taglio del nastro a cura di uno specialissimo Sindaco: il piccolo Sergio che, con tanto di discorso, si è detto fiero e felice di poter fruire di questo nuovo bellissimo spazio in cui il diritto al gioco diventa realtà per tutti i bambini e le bambine, superando ogni barriera e offrendo nuove occasioni di crescita.

Ha ceduto la fascia al piccolo Sergio, il Vice Sindaco, Massimiliano Corpina che, dopo la benedizione e una preghiera celebrata dal Parroco Don Maurizio Provenzale, con molta emozione ha ringraziato i presenti e, in particolare, gli uffici comunali, la scuola, le associazioni, le volontarie e i professionisti che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione del parco e ha auspicato la realizzazione di iniziative ed eventi che possano rendere l’area giochi viva e operativa a beneficio dei piccoli utenti.