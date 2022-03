Covid – In Sicilia altri 5.946 contagi, di cui 1.468 nel messinese. 19 i decessi

Lieve calo della curva dei nuovi contagi da Covid-19 in Sicilia: sono 5.946 i nuovi casi registrati nell’isola secondo quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 18 marzo (ieri erano stati 6.230).

L’isola resta al sesto posto tra le regioni italiane per numero di nuovi contagi (in testa c’è il Lazio con 9.004 contagi).

38.814 i tamponi processati nell’isola (ieri quasi 41mila), mentre resta stabile il tasso di positività, ora al 15,3% (La Regione Sicilia ha comunica anche che 2.347 dei nuovi casi registrati oggi sono relativi a giorni precedenti al 17 marzo).

Nell’isola adesso sono 233.721 gli attuali positivi, in aumento di quasi 2mila unità. Ancora tanti i guariti: 6.368 quelli registrati nelle ultime 24 ore.

Altre 19 persone, invece, purtroppo hanno perso la loro battaglia contro il Covid e sono 9.833 i decessi nell’isola da inizio pandemia.

Ben 21 in meno, invece, i ricoveri ospedalieri: adesso gli ospedalizzati sono 918 in totale, di cui 858 nei reparti ordinari (-16) e 60 in terapia intensiva (5 in meno, con 3 ingressi del giorno).

Tra le province in testa Palermo con 2.022 contagi, seguita da Messina con 1.468. Contagi a quattro cifre anche per Catania (1.135) e Agrigento (1.009). Poi 723 contagi a Trapani, 620 a Siracusa, 602 a Ragusa, 541 a Caltanissetta e 173 ad Enna.

In Italia

Curva epidemica nella nostra Nazione: sono 76.250 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 79.895), mentre gli attuali positivi adesso sono 1.120.221. Altre 165 vittime della pandemia oggi in Italia (ieri erano 128 i decessi).