Covid-19, nel messinese curva stabile. Un centinaio i positivi a Naso. Positivo il sindaco di Acquedolci Riolo

Curva dei contagi da covid-19 con andamento pressoché stabile nel messinese che ieri ha conteggiato 1.702 nuovi casi, secondo i dati dell’ufficio straordinario per l’emergenza covid. Attualmente in provincia sono 10.699 le persone positive al virus della SarsCov-2. Anche la situazione degli ospedali messinesi, resta sostanzialmente invariata. 91 le persone ancora ricoverate, mentre sono 15 i pazienti in terapia intensiva.

Incremento dei casi di contagio a macchia di leopardo sul territorio provinciale. Migliora la situazione a San Fratello, comune dove i casi accertati sono scesi a 23, secondo l’aggiornamento al 15 marzo. 204 i casi registrati a Patti, mentre a Brolo si evidenzia un lieve incremento dei contagiati, 99 in tutto, anche se non ci sono casi di ricovero ospedaliero. Oltre un centinaio gli attuali positivi, invece, a Naso.

A Sant’Agata di Militello lieve calo nel numero dei contagi accertati sul territorio comunale, che passano da 237 del 10 marzo a 213 di oggi. Si registra un ricoverato in ospedale.

In salita, invece, la curva dei nuovi contagi a Santo Stefano di Camastra. I soggetti positivi sono passati da 78 ad 84 secondo il report del 14 marzo.

In netto miglioramento la situazione ad Acquedolci, che passa da 130 a 99 contagiati in una settimana. Tra gli acquedolcesi che sono risultati positivi al test rapido per il covid-19 c’è anche il primo cittadino, Alvaro Riolo, come riporta la pagina face book “AscoltiAmo Acquedolci – Alvaro Riolo Sindaco”. Fortunatamente per il sindaco Riolo solo lievi sintomi.