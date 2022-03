Covid-19 – In Sicilia oggi 6.099 nuovi casi. Maglia nera a Messina con 1.385 contagi

Dopo il consueto calo del lunedì i numeri della pandemia tornano ai livelli a cui eravamo abituati in Sicilia: 6.099 i nuovi casi registrati oggi nell’isola (ieri erano stati 2.516).

L’isola scende dal quarto al settimo tra le regioni italiane per numero di nuovi contagi (in testa c’è il Lazio con 10.562 contagi e appena dietro la Lombardia con 9.540).

Secondo l’ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute i test processati nell’isola sono stati 31.025 (ieri 17.447), ed è in netta crescita il tasso di positività, che passa dal 14,4% al 19,6% (anche se 1.137 dei nuovi casi registrati oggi – avverte la regione Sicilia – sono relativi a giorni precedenti al 14 marzo)

Nell’isola sono 233.395 gli attuali positivi (in crescita di 3.293 unità), mentre sono 3.919 i guariti nelle ultime 24 ore. Ben 24 le vittime comunicate dalla regione siciliana (ieri erano state 6), che portano i decessi sull’Isola a 9.767 da inizio pandemia.

16 in più i ricoveri ospedalieri: adesso gli ospedalizzati sono 940 in totale, di cui 882 nei reparti ordinari (+22) e 59 in terapia intensiva (6 in meno, con 2 ingressi del giorno).

Tra le province è Messina a far registrare il maggior numero di nuovi contagi, con 1.385. Appena dietro Palermo con 1.369 e Agrigento con 1.244. Numeri a tre cifre per Catania, dove i nuovi casi sono 756, Siracusa con 702, 662 a Ragusa, 487 a Trapani, 452 a Caltanissetta e 179, infine, ad Enna.

In Italia

Impennata di contagi, in totale, nella nostra Nazione: sono 85.288 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 28.900), mentre gli attuali postivi adesso sono 1.036.124. Altre 180 vittime della pandemia oggi in Italia (ieri erano 129 i decessi 86).