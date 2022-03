Patti: dal 13 marzo e per tutta la prossima settimana Palazzo Baratta ancora in vetrina con foto e ceramiche

Anche questa domenica e per tutta la prossima settimana, sarà possibile visitare il Palazzo Baratta, sede del Consorzio Intercomunale Tindari-Nebrodi, situato nel cuore del centro storico di Patti.

Il nuovo consiglio d’amministrazione eletto a dicembre del 2021 ha le idee ben chiare ed intende puntare sul Consorzio perchè torni nuovamente punto di riferimento per i comuni che lo costituiscono. Diversi è importanti sono i progetti in campo, che si spera a breve possano dare i risultati sperati.

Tra questi la riapertura del Palazzo dei Dioscuri di Tindari, punto di riferimento per aziende artigiane e commerciali del comprensorio e centro strategico per la programmazione turistica dei comuni del Consorzio; del resto fu finanziato e realizzato per questo. Poi c’è la riapertura del servizio di laboratorio analisi alimentari e biologico, già finanziato dal Gal Nebrodi, dove il Consorzio fa parte dell’esecutivo.

Intanto continuano le attività di promozione territoriale, dopo quella dell’8 marzo, grazie alla collaborazione tra l’associazione guide turistiche Eolie Messina Taormina e l’assessorato al turismo della città di Patti; l’evento è stato un successo e lo hanno testimoniato numerosi cittadini, turisti, studenti locali e stranieri; sono stati distribuiti centinaia di dvd, con immagini e video dei comuni del Consorzio.

Domenica 13 marzo, all’interno della sede del consorzio, è stata allestita una mostra fotografica amatoriale, grazie al contributo del “Club Fotografico Iperfocale” di Brolo e al pattese Carmelo Spartà noto amante della fotografia.

“La collaborazione con il Club Fotografico Iperfocale, nasce grazie ad una interlocuzione tra me e l’assessore Marcella Scalia del Comune di Raccuja su proposta del consigliere d’amministrazione Nino Gaudio” ha dichiarato il consigliere Filippo Tripoli, “inoltre continuerà l’esposizione sia delle Ceramiche Siciliane Pattesi, che dei dipinti del Maestro Gaglio.”

Con tanti altri operatori si sta già interloquendo per programmare eventi futuri; tra i primi interlocutori restano comunque i comuni, che hanno già dato ampia disponibilità in tal senso. Nel contempo il Consorzio ha già invitato tutti i dirigenti scolastici a partecipare attivamente coinvolgendo il mondo studentesco in questa attività di promozione territoriale.