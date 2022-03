Covid- Militello Rosmarino, 50 positivi sul territorio comunale

Sono ben 50 i casi di positività al covid-19 accertati nel piccolo comune di Militello Rosmarino. A comunicarlo nella serata di oggi è stata l’amministrazione comunale attraverso i suoi canali social.

Il numero dei contagiati è sostanzialmente raddoppiato in una settimana. Da quanto appreso non ci sarebbe una fascia d’età specifica particolarmente colpita e i focolai in atto sarebbero prevalentemente circoscritti a gruppi familiari numerosi.

Un dato pressoché in linea con quanto accaduto nel resto dell’Isola e, più in generale, in Italia, durante questa settimana, nella quale si è registrato un lieve incremento della curva dei contagi da COVID-19.

A Militello Rosmarino, intanto, sono stati rilevati casi di positività al virus SarsCov2 anche in ambito scolastico e per questo l’amministrazione comunale sta valutando l’opportunità di chiudere i locali scolastici per sanificazione.