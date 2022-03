Alcara Li Fusi, camion perde il controllo e va a sbattere contro un’abitazione

Poteva causare danni ben più gravi l’incidente stradale autonomo avvenuto oggi in pieno centro nel piccolo comune di Alcara Li Fusi e che ha visto coinvolto un camion di una ditta di ambulanti.

Da accertare le cause che hanno determinato il sinistro. Sembra possa trattarsi di un guasto tecnico ai freni. Il mezzo, intorno alle 10 di questa mattina, pare stesse percorrendo una traversa del centro storico che immette in via Gramsci (SP 161), in direzione mare, quando il conducente ne avrebbe perso il controllo, prendendo velocità a causa della pendenza. Il camion ha poi terminato la sua corsa impattando violentemente contro il muro di un’abitazione privata che si trova in fondo alla strada. Fortunatamente in quel momento non transitavano altri veicoli, nè pedoni.

Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sant’Agata Militello per liberare il conducente ed estrarlo dalla cabina di guida. L’uomo, così come il passeggero che viaggiava con lui, avrebbe riportato solo lievi contusioni, ma entrambi sono stati ugualmente affidati alle cure dei sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza.

Sul posto la gli agenti della Polizia municipale.