Governance e sviluppo locale PNRR: convegno il prossimo 18 marzo a Sant’Agata Militello

Un convegno dedicato ai temi dello sviluppo locale, nell’ambito della sfida del PNRR: questo l’obiettivo della giornata organizzata dal Parco dei Nebrodi presso il Castello Gallego giorno 18 marzo, a partire dalle ore 9.00, con il partenariato di Simmetria digitale, APKAPPA e Scuola Gestione Servizi.

Focus su digitalizzazione e turismo, settori chiave per il rilancio ma anche dell’approccio innovativo e sostenibile individuato, proprio per migliorare l’accesso e la fruizione dei siti turistici e culturali.

Previsti gli interventi di saluto di Bruno Mancuso, Sindaco di S.Agata Militello, Domenico Barbuzza, Presidente del Parco dei Nebrodi e Bernardette Grasso, Deputato A.R.S.

Moderazione dell’evento affidata a Sara La Rosa, responsabile della Comunicazione istituzionale del Parco: previsti gli interventi di Andrea Marella, esperto in Transizione Digitale, di Luca Seminati, esperto PNRR e progettazione per gli Enti locali e di Silvano Straccinii, esperto di turismo digitale.

Per il Presidente del Parco Domenico Barbuzza la giornata approfondirà un tema molto importante e sentito sui Nebrodi. Il Parco si propone quale cabina di regia, nell’ottica della massima collaborazione con tutte le Istituzioni interessate.

L’evento è riservato ad Amministratori locali e tecnici e l’ingresso in sala sarà consentito in ottemperanza normativa vigente in materia di contenimento SARS – CoV2.