Patti: in occasione della festa della donna la visita a Palazzo Baratta

L’8 marzo, dalle ore 10.00, si potrà visitare “Palazzo Baratta” in via Vittorio Emanuele a Patti, sede del Consorzio Intercomunale Tindari-Nebrodi.

Sarà una straordinaria occasione per veicolare la promozione turistica di Patti e dei comuni che aderiscono all’ente e cioè Falcone, Oliveri, Librizzi, Mazzarrà Sant’Andrea, Montalbano Elicona, Montagnareale, Raccuja, Gioiosa Marea e San Piero Patti.

Lo storico palazzo, localizzato nel centro storico di Patti, è stato inserito in un circuito di luoghi a trazione turistica, che potranno essere visitati grazie alla collaborazione dell’Associazione Nazionale Guide Turistiche, che già da domani, domenica 6 marzo, avvierà questa importante attività di promozione sul territorio pattese con il patrocinio del comune.

L’idea di far visitare la storico palazzo, nasce a seguito di una proficua interlocuzione, tra i vertici del Consorzio Tindari-Nebrodi, le associazioni turistiche di categoria e Daniele Greco, assessore al turismo di Patti.

Per il cda dell’ente presieduto da Vincenzo Princiotta e composto dai consiglieri Anna Sidoti, Pasqualino La Macchia, Nino Gaudio e Filippo Tripoli c’è l’opportunità di far conoscere tramite il materiale promozionale in suo possesso tutte le ricchezze paesaggistiche, culturali, storiche e architettoniche dei dieci comuni. Nella sala grande del Palazzo Baratta, oltre a poter ammirare gli storici affreschi, sarà mandato in onda un video promozionale realizzato dall’Ente, che racchiude i luoghi turistici e le attrazioni dei dieci comuni.

Per Filippo Tripoli è necessario che il Consorzio si faccia promotore delle sue potenzialità turistiche ed economiche; da qui coinvolgere a breve il settore dell’artigianato, del commercio e quello turistico, per studiare insieme strategie di rilancio post-pandemia.