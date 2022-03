Guerra in Ucraina, alla rete di solidarietà si aggiunge il comune di Cesaró

Si allarga la rete di solidarietà con cui i Nebrodi stanno rispondendo all’emergenza umanitaria per la guerra in Ucraina. Con una nota via social anche l’amministrazione comunale di Cesaró guidata da Salvatore Calì, ha annunciato oggi che il comune ha deciso di sostenere le Comunità di Sant’Egidio della Polonia, Ungheria e Slovacchia che in questo momento sono in prima linea per accogliere i profughi in fuga dalla guerra.

”A tal fine attiveremo una raccolta di generi per l’infanzia (pannolini, salviette umide, omogeneizzati, frutta in vasetto, ecc).”

il beni di prima necessità per i più piccoli potranno essere consegnati nelle giornate di sabato 5 marzo dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, domenica 6 marzo dalle ore 09.00 alle 13.00 e lunedì 7 dalle ore 09.00 alle 13.00 presso la sede comunale.

Sulla pagina Facebook del comune sono anche indicati i link attraverso i quali sarà possibile effettuare anche donazioni in denaro.