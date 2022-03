Covid-19, San Fratello, positivo il sindaco Sidoti Pinto. A Castell’Umberto sono 200 i contagiati

È risultato positivo al covid, ma sta bene. Il sindaco di San Fratello, Salvatore Sidoti Pinto, ha informato i suoi concittadini con un post suoi suoi canali social e ha colto l’occasione, come primo cittadino e come medico, per invogliare chi ancora non lo avesse fatto a sottoporsi a vaccinazione anti-COVID.

“Ieri mattina mi sono sottoposto al tampone per COVID 19 ed anch’io sono risultato positivo al test. Quindi mi sono posto in isolamento, anche se a tutt’oggi, tranne un po’ di tosse ed un po’ di rinorrea (raffreddore) non ho nessun altro fastidio, se non quello di restare in isolamento.” Scrive Sidoti Pinto “Ho notizia di qualche amico mio “Non vaccinato” che purtroppo per lui ha avuto qualche fastidio. Mi dispiace veramente, ma desidero sottolineare, per fare chiarezza sul COVID 19, l’importanza delle vaccinazioni. Io mi sono già sottoposto a tre dosi di vaccino e vi assicuro non è il caso oppure soltanto le mie difese immunitarie che mi stanno facendo vivere questa epidemia in maniera quasi asintomatica, di certo le tre dosi vaccino hanno contribuito in maniera determinante.”

“Chi ancora non si è vaccinato, non perda più tempo, vada a vaccinarsi. Non risolve il problema ma, ve lo assicuro, se ci si contagia, aiuta tanto a superare lo stato di malattia.” conclude il sindaco.

A San Fratello, secondo l’ultimo aggiornamento a ieri, sono scesi da 88 a 69 gli attuali positivi.

A registrare, invece, un considerevole incremento di casi di positività, è il comune di Castell’Umberto, dove, secondo il bollettino diramato dal comune nella giornata di ieri, i casi accertati sono 200. Proprio oggi nel comune nebroideo si è svolta la nona giornata di vaccinazione a “km 0”, con una sessantina, tra prime, seconde e terze dosi somministrate.