Barcellona Pozzo di Gotto: “La società barcellonese è attenta a contrastare l’illegalità in ogni sua forma!”

Da quando si è diffusa la notizia delle minacce anonime che qualche tempo fa sono state indirizzate a me, all’esperto in materia di finanza pubblica, ai funzionari del Comune e al manager della società che gestirà l’appalto per il servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali ormai prossimo all’avvio, ho ricevuto numerose manifestazioni di solidarietà, pubbliche e private, sia da soggetti associativi che da singoli cittadini.

Questo il commento del sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Giuseppe Calabrò, che ha ribadito di essere grato a tutti – “siamo grati, con me anche le altre persone minacciate – per questo sostegno e rassicuro che le minacce non hanno sortito – e non sortiranno – alcun effetto: nulla cambia, anzi continueremo a lavorare con maggiore vigore per restituire efficienza alla macchina amministrativa del Comune, ad agire per assicurare giustizia sociale, ad operare per affermare la legalità.

La solidarietà che abbiamo ricevuto conferma – semmai ce ne fosse bisogno – che la società barcellonese è viva e consapevole, sempre più attenta a contrastare l’illegalità in ogni sua forma.”