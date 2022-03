Covid – 4.672 nuovi casi in Sicilia, 33 le vittime. In leggero calo i ricoverati

Come ogni martedì casi di Covid-19 in crescita in Italia e, parimenti, in Sicilia.

Sono 4.762 i nuovi casi di contagio da Covid-19 in Sicilia secondo il bollettino del 1 marzo, a fronte di 34.268 test processati.

Lunedì i nuovi contagi erano stati 1.606 a fronte di poco più di 12 mila tamponi elaborati. Il tasso di positività sale dal 12,6% al 13,8%.

L’Isola si trova al secondo posto per numero di nuovi contagi tra le regioni, mentre al primo c’è la Lombardia con 5.746.

Ancora un significativo numero di guariti oggi, 3.807 in tutto. Gli attuali positivi salgono leggermente: adesso sono 229.679 (+1.433).

In lieve calo invece gli ospedalizzati: sono 1.111 i ricoverati totale in ospedale (-5 rispetto a lunedì).

1.039 (-10) sono i degenti nei reparti ordinari Covid, mentre salgono di 5 unità i ricoverati in rianimazione, che sono adesso 72, con ben 14 nuovi ingresso del giorno.

Stabili invece i decessi: 33 le vittime conteggiate (anche se riferite ai giorni scorsi, come comunica l’assessorato alla salute); ieri erano state 36.

Per quanto riguarda le singole province in testa Palermo con 1.232, poi Catania con 849, Siracusa con 686, Agrigento 683 e Messina con 613. Seguono Ragusa 460, Trapani con 331, Caltanissetta 247 ed Enna 172.

In Italia si contano invece 46.631 nuovi contagiati in tutto, mentre le vittime sono state 233. Oltre 73 mila i guariti.