Tripi – Il Carnevale di Miss e Mister Star Gold

Finalmente una serata all’insegna del divertimento con il Gran Carnevale di Star Gold, un’invasione di maschere e coriandoli hanno colorato La Rosa dei Venti per una festa che ormai é giunta alla decima edizione, merito delle tante famiglie e concorrenti provenienti da tutta la Sicilia e Calabria che si mettono in gioco e sfilano per regalare momenti di gioia al pubblico.

Presenti i vincitori e testimonial in carica, la bellissima Miss Crystal Laurendi direttamente da Reggio Calabria e il meraviglioso Mister Giuseppe Doronzo di Siracusa.

Oltre agli immancabili partecipanti in gara, non sono mancati gli ospiti della serata: Luciano Fraita, Ora x Terme Vigliatore, Giovanni Merrina, Greta Cacciolo, Dance school Sicilia, Open Dance, Dance Queen, Salvatore Tornanbè e Otto Tempi. Un serata ricca di emozioni per grandi e piccini, in particolare per i meravigliosi genitori.

Il fotografo è stato Carmelo Alesci, per il video in diretta nella pagina Facebook Cristofer Gazzara, la coreografia è stata curata da Angelica Italiano. Il numero dei partecipanti al concorso è stato molto ampio con 42 maschere in gara tra singoli coppie e gruppi, l’iniziativa ha centrato a pieno l’intento del divertimento e del gioco.

I vincitori della serata sono stati decretati dalla giuria, con a capo il Presidente Angelo Faraci, a fianco di Serena Lo Conti collaboratrice di Am Notizie e artista, Salvatore Buemi vicesindaco di Novara di Sicilia, Marzia Longo insegnante di danza classica e Salvatore Tornanbe’ musicista e pianista. La prima classificata è stata Ginevra Bonanno che indossava l’abito di principessa del fuoco, la seconda classificata Chiara Offre’ da odalisca, la terza classificata Dara Baglione che rappresentava la principessa Dior.

A vincere la fascia della coppia più bella della serata sono stati Federica e Antonino Lanza la Bella e la Bestia, il gruppo più bello è stata la familia Los muertos rappresentata da Riccardo Ragusi, Miriah Labienì, Ilary Rigoni, la fascia dell’eccentricità è toccata a Sabrina Fiordaliso e Giuseppe Lembo , la Stravaganza a Kristel Passari, l’originalità della serata sono stati la coppia Pinocchio e Cenerentola con Riccardo Miano e la mamma Nicoletta Isgrò, la bellezza è stata assegnata a Carmen Floramo e Giovanni Gaetani rispettivamente Cenerentola e il principe e infine la targa per l’originalità omaggiata dal gruppo Ora x Terme vigilatore ha premiato degli abiti sull’ambiente rappresentati da Santina Ricciardi e Vincenzo Perna.

Tantissimi premi a sorteggio anche per il pubblico: un ingresso per due persone nella SPA della Rosa dei venti, una SmartBox per due persone con un viaggio in Italia, un giro di pista Go-kart presso DemaKart a Basicò.

La manifestazione di quest’anno – ha detto la patron del concorso Stella Giunta – è il segno della ripresa di una tradizione che sta nell’identità della famiglia di Star Gold. In questi dieci anni sono felice orgogliosa e soddisfatta della grande partecipazione e dell’ottimo clima che si vive tra i figuranti.

Angela Serena Lo Conti