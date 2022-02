Anche la comunità dei Nebrodi vuole far sentire la propria voce per dire “no” alla guerra in corso in Ucraina, dopo l’invasione da parte delle truppe russe.

Così, ad unirsi alle svariate manifestazioni in giro per l’Italia, c’è anche la Piazza Matteotti di Capo d’Orlando: oggi pomeriggio alle 18 si terrà un sit-in di protesta organizzato da CGIL e i circoli ANPI Capo d’Orlando/Nebrodi e Raccuja, per chiedere la cessazione dei conflitti.