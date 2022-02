ASD Giovanile Rocca – Nasce la scuola calcio femminile

Una bellissima iniziativa a Rocca di Capri Leone, per avvicinare sempre di più l’universo femminile al gioco del calcio. Con un movimento in netta ascesa, viste anche le splendide performance delle Azzurre agli scorsi mondiali e con un campionato italiano sempre più ad alto livello, grazie anche alle compagini femminili delle squadre più titolare come Juventus, Inter e Milan, l’ASD Giovanile Rocca ha deciso di creare la Scuola Calcio Femminile.