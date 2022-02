Covid, in Sicilia 4.776 nuovi casi, ma 1.333 sono dei giorni precedenti. 31 i decessi

In lieve calo il numero dei nuovi contagi da covi-19 in Sicilia oggi. Sono 4.776 a fronte di 40.897 test processati. Un numero, però, determinato da una rettifica della Regione Siciliana che aggiunge 1.333 contagi relativi a giorni antecedenti al 23 febbraio. Ieri i nuovi casi erano stati 5.272 su poco più di 37.200 test. Il tasso di positività scende dal 14,2”% di ieri al 11,67% di oggi.

La Sicilia è al terzo posto oggi tra le regioni italiane per numero di nuovi contagi.

Scendono di 1.104 unità gli attuali positivi sull’Isola, dove oggi si contano 7.182 guariti. Sono ora 230.774 i Siciliani ancora positivi al covid-19, di cui 1.199 ricoverati in ospedale, contro i 1.215 di ieri. A segnare una netta diminuzione sono i ricoverati nei reparti di terapia intensiva, – 12 degenti in 24 ore con nessun nuovo ingresso. Si contano purtroppo ancora 31 vittime, anche se sono riferite a più giorni.

Per quanto riguarda le singole province è Palermo oggi a registrare il maggior numero di nuovi contagi, 1374, segue Catania con 1056. Poi Messina 964, Siracusa 596, Trapani 568, Agrigento 461, Ragusa 429, Enna 337, Caltanissetta 324

In Italia

Ancora in lieve discesa la curva dei nuovi contagi in Italia, dove sono 46.169 i casi del giorno, ieri erano stati oltre 49mila. 69.439 i guariti refertati oggi, con un calo degli attuali positivi, dunque che sono adesso 1.199.228, oltre 22.000 in meno rispetto a ieri. Resta, invece costante il numero delle vittime, che sono 249, solo tre in meno rispetto all’ultimo bollettino.