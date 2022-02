Patti: quelle transenne “mobili” in un tratto di via Roma

Nonostante in un tratto di via Roma, a Patti, vi sia stata caduta di calcinacci, in presenza di un edificio a tre piani in totale stato di abbandono e di altre criticità strutturali, tutti “protetti” da un ponteggio, qui, tra il pericolo incombente, si continua a passare.

Vero è che sono state sistemate le transenne per stoppare il transito, ma spesso vengono messe di lato, “ripristinando” la circolazione. Sul posto e a più riprese sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Patti e i tecnici comunali.

Era stato ribadito di interdire transito e sosta con transenne fisse dal numero civico 53 al numero civico 61 e nello stesso tempo di realizzare i lavori di messa in sicurezza, non potendo escludere ulteriori distacchi di intonaci e calcinacci. Queste comunicazioni sono state indirizzate al sindaco di Patti, alla polizia municipale e alla prefettura dei Messina.

Pur con tutto questo e nell’attesa che si sblocchi la situazione, realizzando i lavori di messa in sicurezza che, a quel punto, consentirebbero di togliere il ponteggio, le transenne devono rimanere al centro della strada, bloccando il transito. Si spera che, come è già accaduto, non vengano messe di lato, “ripristinando” non solo la circolazione, ma anche il pericolo.