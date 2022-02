La tradizione del torneo del “maiorchino” a Novara di Sicilia

A Novara di Sicilia si rinnova l’appuntamento con uno degli eventi più antichi di tutta la Sicilia: “Il torneo del maiorchino”.

Si tratta di un evento che quest’anno raggiunge la 32esima edizione. Un gioco atteso con entusiasmo, da parte di tutti gli abitanti Novaresi, che vede protagonista il suo tipico formaggio pecorino.

La manifestazione si svolge ogni anno durante il periodo di Carnevale, prevede le gare del Torneo tutti i sabati e le domeniche pomeriggio di gennaio fino alle grandi finali maschile e femminile. Durante il torneo si può assistere ai lanci di forme di formaggio dal peso variabile tra i 10 e i 18 chili.

Il suo nome discende dal grano Maiorca, in quanto i pastori lasciavano pascolare il suo gregge in questi campi di grano. È un pecorino ottenuto dalla lavorazione del latte di pecora, incrociato con una percentuale di latte di capra.

La gara ha inizio dalla piazza principale “Michele Bertolami” per poi percorrere la via Duomo e poi scendere verso San Giorgio. Il maiorchino viene lanciato con uno spago, in dialetto siciliano “a lazzada”. Lungo il percorso può capitare che prenda un’altra strada detta “catafurchi” in quanto sono presenti su tutto il percorso , il rettilineo finale passa davanti al Teatro Riccardo Casalaina per concludersi nella via dei Mulini. A partecipare a questa gara anche i piccoli cittadini Novaresi, che giocano con una sagoma realizzata in legno. In questi giorni del Torneo a Novara di Sicilia si vive una splendida cornice, con un pubblico che crea una magica atmosfera di festa.

Articolo a cura di Angela Serena Lo Conti