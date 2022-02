Autotrasportatori, Regione stanzia 10 milioni di euro. Musumeci: «Anche lo Stato faccia la sua parte»

È pronto il decreto con cui la Regione Siciliana – dando seguito a quanto preannunciato dal presidente Nello Musumeci – destina 10 milioni di euro agli autotrasportatori dell’Isola alle prese con un aumento dei costi divenuto insostenibile.

«I rappresentanti della categoria – dice il governatore – hanno stimato nel 30% il surplus complessivo derivante dagli aumenti che riguardano carburanti, pedaggi e materie prime. Per attraversare lo Stretto di Messina, ad esempio, si parla di un aumento di 10 euro al metro, stabilito dagli armatori, a loro volta gravati dagli aumenti, che riguarda le tariffe per gli autoarticolati.