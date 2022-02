La Infodrive Capo d’Orlando si arrende alla capolista Udine: 80-71 il finale

La Infodrive Capo d’Orlando gioca una gara gagliarda contro la capolista Apu Udine, ma alla fine i locali si impongono meritatamente per 80-71

Ancora assenti Ellis, Traini e Laganà (convocato a referto, ma non arruolabile) oltre a coach Marco Cardani, sostituito da David Sussi, i biancoazzurri mettono sul parquet voglia, intensità e coraggio, non demeritando contro i primi in classifica.

Una gara di orgoglio per la Infodrive, trascinata dai 33 punti, con 6 triple, di Tevin Mack, a tratti immarcabile. Doppia cifra per Poser con 11 punti, mentre King segna 7 punti con 8 assist.

Dato il rinvio della gara di domenica prossima contro Orzinuovi, per via delle nazionali impegnate nelle qualificazioni agli Europei, la Infodrive tornerà in campo domenica 6 marzo alle 12:00 al PalaFantozzi, per il match contro Pistoia.

La cronaca della gara:

I primi tre punti del match sono di Lacey, ma la Infodrive risponde con uno scatenato Mack che segna 10 dei primi 13 punti della squadra: 15-13 al 5’. I biancoazzurri rimangono in scia con i canestri di Bartoli e Vecerina, ma Udine si impone con la fisicità sotto le plance e grazie a Pellegrino e alla tripla allo scadere di Giuri si porta sul 28-20 al 10’.

Il secondo periodo si apre con un canestro di Pellegrino, menbtre la Infodrive va a segno con Poser e Vecerina. Udine è però più solida e vola al +12 (37-25) con Cappelletti. Mack però non ci sta e prosegue la personale partita contro il canestro avversario: 11 punti in fila, con tre triple segnate e Orlandina che torna a -6 (43-37). Un tripla di Cappelletti permette ai friulani di andare al riposo lungo sul 51-41.

Attacchi bloccati ad inizio secondo tempo. Le due squadre si difendono con ordine, non riuscendo a trovare gli spazi giusti in attacco. Udine si sblocca con Walters e si porta sul +14, ma l’Orlandina c’è e risponde con Mack, Poser e King, tornando a -8 e nel finale di quarto anche a -6 grazie ad una tripla di Reggiani, 61-55: punteggio con cui si va all’ultimo periodo.

La Infodrive comincia ad accusare, giustamente, un po’ di stanchezza e Udine ne approfitta ad inizio quarto: parziale di 13-4 e nuovo +15 per i locali, grazie ai canestri di Cappelletti, Walters e soprattutto Lacey: 74-61 al 35’. I biancoazzurri con un moto d’orgoglio ci provano ancora, con 6 punti in fila di Mack, ma ormai la gara è indirizzata verso Udine, che vince 80-71.

Apu Udine – Infodrive Capo d’Orlando 80–71 (28-20; 51–41; 61–55)

Apu Udine: Walters 17, Lacey 13, Cappelletti 10, Giuri 8, Antonutti 8, Nobile 3, Pellegrino 8, Ebeling 6, Mussini 6, Esposito 1, Pieri ne. Coach Matteo Boniciolli.

Infodrive Capo d’Orlando: Diouf 4, Mack 33, Bartoli 5, Poser 11, Telesca n.e., Vecerina 4, Laganà n.e., Reggiani 7, Gori n.e., King 7, Teirumnieks ne. Coach: David Sussi.