Rocca di Capri Leone, auto finisce contro il guardrail, che la taglia in due

Un brutto incidente stradale autonomo si è verificato nella tarda mattinata di oggi quando una Ford Fiesta è finita contro un guardrail, nei pressi dello svincolo che dallo scorrimento veloce SP 155 ter conduce alla SS 113.

Nel violento impatto il guardrail ha sfondato il cofano anteriore penetrando nel veicolo.

Non è chiara la dinamica del sinistro. Sembra che la vettura viaggiasse in direzione monte mare. Sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso le due giovani donne che viaggiavano a bordo del veicolo e le hanno trasferite al PS dell’ospedale di Sant’Agata di Militello. Dalle prime informazioni sembra che una delle due sia rimasta illesa, mentre per l’altra, le cui condizioni non sono gravi, sono in corso gli accertamenti del caso.

La bonifica dei luoghi è stata affidata alla SOS Strade.