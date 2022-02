Aumenta la capienza in stadi e palazzetti e dal 10 marzo tornano i pop corn al cinema – VIDEO

Si allentano ulteriormente le misure anti-Covid in Italia: dal 10 marzo si potrà tornare a far visita ai parenti negli ospedali ed in cinema, teatri e stadi si potranno consumare cibi e bevande, mentre già da questa domenica potrebbe salire la capienza negli impianti sportivi.

Ieri la Camera ha approvato in via definitiva – con 331 voti favorevoli, 45 contrari e 3 astenuti – il decreto Covid del Consiglio dei ministri che proroga lo stato di emergenza e le norme del Super Green Pass su cui il governo aveva incassato la fiducia. Appena il testo sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale aumenterà, da subito, la capienza di stadi e palazzetti dello sport, passando al 75% per gli impianti all’aperto ed al 60% per quelli al chiuso.

Si tratta del decreto della Vigilia di Natale che ha prolungato lo stato d’emergenza fino al 31 marzo, che durante l’iter parlamentare ha subito alcune modifiche, dalla cancellazione dell’obbligo del super pass per i trasferimenti da e per la Sicilia e la Sardegna.

Dal 10 marzo, poi, tornano patatine, pop corn, bibite e panini al cinema e allo stadio. “Una risposta importante per alcuni dei settori tra i più colpiti – ha detto il sottosegretario alla salute Costa – Un nuovo segnale di ripartenza”. Sempre il 10 marzo scatterà anche un’altra misura, il ritorno della possibilità di far visita ai familiari ricoverati in ospedale per 45 minuti al giorno, ma solo per chi ha completato il ciclo vaccinale con le tre dosi oppure con l’esito negativo del tampone per chi ne ha due o guarito dal Covid.

È stato invece bocciato dai partiti della maggioranza l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia che chiedeva la revoca del Green Pass con lo scadere dello stato di emergenza del 31 marzo, scatenando l’ira della leader del partito, Giorgia Meloni, che su Facebook si scaglia contro gli alleati del centrodestra che sono al governo.