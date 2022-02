Sant’Agata Militello, la minoranza torna all’attacco su emergenza loculi e project financing del cimitero

Clima teso a Sant’Agata di Militello, dopo che i consiglieri di minoranza hanno impugnato innanzi al Tar il bilancio di previsione 2021-2023 e il piano triennale delle opere pubbliche, approvati dal Consiglio comunale il 18 dicembre scorso.

Secondo i consiglieri ci sarebbero delle irregolarità, sulle quali si attende che il tribunale amministrativo si pronunci nel contesto della sospensiva e successivamente nel merito. Non fa mistero la minoranza sul principale bersaglio del ricorso, il project financing del cimitero comunale, contenuto nel piano triennale delle opere, approvato così come proposto dalla giunta Mancuso e per il quale diverse erano state le iniziative a sfavore messe in campo dall’opposizione.

La nostra intervista al consigliere di minoranza Monica Brancatelli.