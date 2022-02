Basket – La Infodrive sfiora la vittoria: al PalaFantozzi passa Treviglio per 65-66

Si spengono solo sulla sirena finale le speranze della Infodrive Capo d’Orlando, che sfiora la vittoria contro Treviglio, al termine di una gara combattuta, conclusasi sul 65-66. Il tiro di King, che avrebbe potuto consegnare i due punti alla formazione di casa, viene sputato dal ferro, regalando la vittoria ai lombardi.

Non bastano i 22 punti di King e i 16 di Mack, ma i paladini avranno modo di rifarsi già mercoledì sera alle 20:30, quando al PalaFantozzi arriverà Cantù, formazione allenata da coach Marco Sodini, reduce dalla vittoria sul campo di Trapani per 103-67.

La cronaca della gara:

In un avvio equilibrato, è la tripla di Mack ad aprire le danze, ma gli ospiti provano a scappare, con Sollazzo e Venuto, fino al +9 (5-14). Dopo 6 minuti è il momento dell’esordio e del primo punto in maglia biancoazzurra di Andrea Traini. Con un paio di ottime iniziative di King la Infodrive ritorna fino al -4 (12-16), ma Treviglio dimostra solidità ed esperienza e con Bogliardi e Lupusor porta il proprio vantaggio in doppia cifra (12-22). Diouf e Mack chiudono il quarto sul 16-22.

L’avvio di secondo parziale è concitato e cresce la tensione: Poser trova il fondo della retina, ma Treviglio si porta sul +11 con Langston e Miaschi (21-32). I paladini non smettono di crederci e le schiacciate di Diouf e King ridanno entusiasmo: la tripla di Traini e due punti di King valgono il 2 (32-34). Sacchetti chiude il gioco da tre punti, ma due punti di Mack in transizione mandano le squadre negli spogliatoi sul 34-37.

Al rientro dall’intervallo lungo Treviglio ingrana la marcia e prova a scappare: due triple di Sacchetti e i canestri di D’Almeida e Miaschi valgono il +12 (35-47). Coach Cardani ne parla coi suoi, che iniziano a fare difese più produttive, ma continuano ad essere imprecisi al tiro. Sono due punti di Vecerina a riportare l’Infodrive a -7 ad 1’30” dall’ultimo mini-intervallo (41-48). Sollazzo mette la tripla, ma l’inchiodata di King in contropiede chiude il terzo quarto sul 43-51.

La Infodrive ci crede e torna ad un solo possesso di distanza quando Miaschi inchioda in contropiede. Sono due bombe di King a far esplodere il PalaFantozzi, portando per la prima volta in vantaggio i padroni di casa. Treviglio non molla e torna sul +4 (59-63), ma Capo d’Orlando è ancora lì ed il duo USA Mack-King riporta sul +2 i paladini (65-63). Nel finale, però, i biancoazzurri peccano di inesperienza e gli ospiti vanno avanti di un punto a 5” dalla fine. King prende il tiro da dietro l’arco, ma il ferro gli dice di no e la gara termina 65-66.

Infodrive Capo d’Orlando – Gruppo Mascio Treviglio 65-66 (16-22; 34-37; 43-51)

Infodrive Capo d’Orlando: Diouf 7, Mack 16, Ellis 4, Bartoli, Poser 2, Telesca n.e., Vecerina 5, Pizurro n.e., Reggiani 1, Traini 8, King 22. Coach: Marco Cardani.

Gruppo Mascio Treviglio: Langston 10, Miaschi 14, Bogliardi 2, D’Almeida 4, Sacchetti 12, Venuto 3, Abati n.e., Rodriguez 5, Sollazzo 16, Lupusor. Coach: Michele Carrea.