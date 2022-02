Covid – 7.248 nuovi casi in Sicilia, 51 le vittime. In calo i ricoverati (-30)

Nuova risalita dei contagi da Covid-19 oggi in Sicilia, e purtroppo anche dei decessi: sono 7.248 i nuovi casi registrati nel bollettino di oggi, martedì 8 febbraio, a fronte di 47.948 tamponi processati.

51 le vittime nelle ultime 24 ore (anche se riferiti a più giorni), mentre ieri i nuovi casi erano stati 3.463 e i decessi 25.

A livello nazionale, oggi la Sicilia si trova al sesto posto in Italia per incremento dei nuovi casi, mentre è ancora in crescita il tasso di positività, che passa dal 12,3% al 15,1%.

Boom di guariti, che sono 3.959, mentre diminuisce la pressione sui reparti Covid ospedalieri dell’isola: in totale i positivi al Covid ospedalizzati in Sicilia sono 1.509, 30 in meno di ieri.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 1.385 (-27), mentre diminuiscono di 3 unità i ricoveri in terapia intensiva: 124 persone attualmente hanno bisogno delle cure dei reparti di rianimazione siciliani.

Sul fronte del contagio nelle singole province in testa ci sono Catania con 1.499 e Palermo 1.432 nuovi casi. Poi Siracusa 1.111, Messina con 89, 881 a Trapani, 683 a Ragusa, 670 ad Agrigento, 458 a Caltanissetta e 204 ad Enna.

In Italia

In totale, nella nostra nazione, sono 101.864 i nuovi contagi e 415 le vittime. Ben 164.915 i guariti nelle ultime 24 ore.