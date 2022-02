Incendio provocato da una stufa elettrica nel palermitano, morto un anziano 85enne

Liborio Campo, 85enne, vedovo, viveva da solo in via Cairoli, a Valledolmo, nel palermitano. L’anziano è purtroppo stato sorpreso nel sonno dalle fiamme, divampate con ogni probabilità da una stufa elettrica dimenticata accesa.

Dalla stufetta sono partite le scintille che avrebbero investito prima una coperta e poi un comodino in legno. Probabilmente l’85enne, nel sonno, avrebbe perso i sensi a causa delle esalazioni di fumo sprigionate dagli arredi che bruciavano, non rendendosi conto di quanto stava per accadere.

Uno dei nipoti dell’uomo avrebbe anche tentato, senza riuscirci, di entrare nell’appartamento per tirare fuori l’anziano. L’allarme al centralino dei vigili del fuoco è scattato poco prima delle 4 di questa notte. Quando i vigili del fuoco del distaccamento di Petralia Soprana sono riusciti ad entrare in casa, dopo aver domato il rogo, per l’85enne non c’era già più nulla da fare.

Dopo gli accertamenti del medico legale la salma sarà restituita ai familiari per consentire loro di celebrare il funerale.