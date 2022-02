Covid – In Sicilia 7.405 nuovi casi e 78 le vittime. Ancora in calo i ricoveri

In leggero aumento i contagiati al Covid-19 in Sicilia: 7.405 i nuovi casi registrati nel bollettino del 5 febbraio, a fronte di 47.081 tamponi processati nell’isola. Ieri i nuovi positivi erano 7.057 con quasi 43 mila tamponi.

Il tasso di positività scende dal 16,1% al 15,7% e l’isola rimane al sesto posto tra le regioni italiane per nuovi contagi del giorno.

Si registra un boom di guariti: ben 5000. Sono purtroppo 78 le vittime (solo 5 riferiti a oggi, il resto da attribuire secondo la Regione ai giorni tra il 28 gennaio e il 4 febbraio).

Diminuisce la pressione sui reparti ospedalieri dell’isola. In totale i positivi al Covid ospedalizzati in Sicilia sono 1.542, ben 16 in meno di ieri. Nei reparti ordinari sono 1.414 i ricoverati (-11), mentre diminuiscono di 5 unità i ricoveri in terapia intensiva: 128 persone attualmente hanno bisogno delle cure dei reparti di rianimazione siciliani.

Sul fronte del contagio nelle singole province i nuovi casi sono: 1.647 a Palermo, 1.420 a Messina, 1.204 a Catania, 752 a Siracusa, 676 a Ragusa, 579 ad Agrigento, 555 a Caltanissetta, 447 a Trapani, 170 a Enna.