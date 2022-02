Covid – In Sicilia oggi 7.218 nuovi casi e 46 decessi. 17 in meno i ricoverati

L’isola si trova ancora all’ottavo posto per contagi giornalieri tra le regioni. Al primo la Lombardia con 19.389.

Gli attuali positivi in Sicilia sono 250.657, con un aumento di 5.697. I guariti sono stati 1.658, mentre purtroppo si registrano altre 46 vittime, che portano il totale dei decessi a 8.573.

In calo, invece, i ricoveri: sono 17 in meno gli ospedalizzati, per un totale di 1.620, di cui 140 sono in terapia intensiva, 1 in meno, con 7 nuovi ingressi del giorno.

Sul fronte del contagio nelle singole province oggi Catania registra 1.645 nuovi casi, seguita da Palermo con 1.305. A tre cifre i contagi giornalieri della provincia di Messina, con 859, Siracusa, con 845, Ragusa con 776 e Agrigento con 773. Poi 650 nuovi casi del giorno a Caltanissetta, 384 a Trapani e 164 a Enna.

In Italia

I nuovi casi sono più del doppio, rispetto a ieri, anche nel resto della penisola: 133.142 i contagi di oggi, primo febbraio, in Italia. I decessi sono stati 427, mentre i guariti, nelle ultime 24 ore, stati 248.971.