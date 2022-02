Covid – 152 attuali positivi a Capo d’Orlando. 203 a Sant’Agata di Militello, ricoverata un’anziana in terapia intensiva

A Sant’Agata di Militello si registra un lieve calo dei positivi al Covid-19 rispetto ai giorni precedenti: sono 203 gli attuali positivi, rispetto ai 218 dei giorni scorsi.

Il sindaco Bruno Mancuso riporta la notizia di una anziana signora, ricoverata al policlinico di Messina in terapia intensiva.

A Capo d’Orlando invece sono 152 gli attuali contagiati. Un numero che si mantiene costante, tra persone che si negativizzano e nuovi positivi.

“Il dato confortante – scrive il primo cittadino Franco Ingrillì – “viene dal fatto che i soggetti asintomatici sono vaccinati ed in netta maggioranza, questo come già detto ci fa ben sperare e di conseguenza incoraggiare chi ancora non l’ha fatto a vaccinarsi.

Vi ricordo inoltre che è possibile come già sapete vaccinare anche bambini e ragazzi. Sono proprio loro, vista la scuola in presenza e la difficoltà che non dipende dalla loro volontà di non poter mantenere sempre la distanza di sicurezza, ad essere i soggetti che in questo momento permettono ancora al virus di veicolare molto velocemente e di fatto mettere a rischio proprio i soggetti più deboli e coloro che non hanno la possibilità di vaccinarsi.