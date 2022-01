Sant’Agata Militello: si può realizzare l’impianto di telefonia mobile in contrada Terreforti

Potrà essere realizzato un impianto di telefonia mobile in contrada Terreforti di Sant’Agata Militello. Così hanno deciso i giudici della prima sezione del Tar di Catania, che hanno annullato i provvedimenti emessi dal comune santagatese, condannato anche a pagare le spese di giudizio.

Il ricorso è stato presentato da un’azienda rappresentata dall’avvocato Salvatore Abramo contro il comune di Sant’Agata di Militello, rappresentato dall’avvocato Salvatore Simonella. L’istanza di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile è del 15 novembre 2019 e fu anche inoltrata all’Arpa Sicilia.

Il 5 febbraio 2020 è stata ottenuta l’autorizzazione sismica dal Genio Civile di Messina. Formatosi il silenzio-assenso, il 18 maggio 2020 fu comunicato al comune, all’Arpa, all’Asp di Messina e all’Ispettorato del lavoro l’avvio del progetto. Ottenuto in avanti il parere positivo dell’Arpa Sicilia, il 7 luglio 2020 il comune emise il procedimento di revoca in autotutela, disponendo la sospensione cautelare dei lavori, contestando anche la violazione della fascia di rispetto, perché l’impianto sarebbe risultato vicino ad un corso d’acqua.

Il comune tirrenico, costituitosi in giudizio, ha chiesto di respingere il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Dopo che il Cga ha accolto la richiesta di sospensiva, nel merito ora ha deciso il Tar; da accertamenti è emerso che non sussiste la fascia di rispetto perché il corso d’acqua non rientra tra le acque pubbliche.

Nello stesso tempo i giudici hanno riconosciuto nella maggior parte fondate le tesi prospettate dall’azienda; da qui il ricorso è stato accolto e sono stati annullati i provvedimenti comunali con il pagamento delle spese di giudizio a carico del comune e a favore della società ricorrente.