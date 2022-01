Covid – Dimezzato i nuovi casi in Sicilia: sono 3.328. 29 i decessi, crescono i ricoveri

Sono 3.328 i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia, registrati nel bollettino lunedì 31 gennaio a fronte di 21.906 tamponi in Sicilia. Casi dimezzati rispetto a domenica, quando erano stati 6.141 su oltre 41 mila tamponi. Il tasso di positività sale leggermente, dal 14,7% al 15,2%.

L’isola si trova all’ottavo posto per contagi giornalieri tra le regioni. Al primo l’Emilia-Romagna con 8.983.

Gli attuali positivi in Sicilia sono 244.960 con un aumento di 2.516 casi. I guariti sono stati 1.054, mentre purtroppo si registrano altre 29 vittime, che portano il totale dei decessi a 8.527.

Nuovo aumento per quanto riguarda i ricoveri: sono 1.637 gli ospedalizzati totali, con 27 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 141, 1 in più, con 7 nuovi ingressi del giorno.

Sul fronte del contagio nelle singole province oggi Catania registra 806 casi, seguita a ruota da Messina con 791 e Palermo con 712. Poi Ragusa 345, Caltanissetta 248, Trapani 245, Siracusa 224, Agrigento 165 e infine Enna 64.

In Italia

Come ogni lunedì casi in calo in Italia. Sono stati 57.715 i nuovi positivi del giorno in tutta la penisola, con 349 decessi. I guariti sono stati 108.493.