Covid, a Mistretta scendono a 31 i contagi. Si va verso la normalità

Sono 31 i casi di positività al covid-19 sul territorio comunale di Mistretta, secondo il dato alle ore 11.30 sul portale ASP. Lo ha comunicato il primo cittadino amastratino, Tatà Sanzarello.

Dopo oltre un mese, finalmente i cittadini di Mistretta, che hanno vissuto settimane difficili a causa della quarta ondata covid, che ha causato, a partire dalle vacanze natalizie, un numero elevatissimo di contagi, possono ora pensare a tornare alla normalità.

nel centro dei Nebrodi, dove per giorni anche la macchina dei tracciamenti è completamente saltata, con l’USCA, come altre del territorio tirrenico-nebroideo, in affanno per il ritardo nell’elaborazione dei test e con personale sottodimensionato rispetto alle reali esigenze del momento, ha inciso positivamente, anche l’elevata percentuale di cittadini già vaccinati, che ha frenato lo sviluppo di sintomantolgie gravi nei pazienti che hanno contratto virus.

Il sindaco Sanzarello, da noi raggiunto telefonicamenrte, così commenta la situazione: “Siamo alla fine del tunnel. Le misure di contenimento, le disposizioni di isolamento e quarantena, sono state scrupolosamente osservate e, in generale, i cittadini hanno rispettato le regole di contenimento. Anche il numero delle nuove vaccinazioni è aumentato in questi giorni. Mistretta è uno dei comuni della provincia con le più altre percentuali di cittadini immunizzati.” aggiunge Sanzarello. “L’invito, per chi ancora non lo avesse fatto, è a vaccinarsi e, per chi invece è già vaccinato appartiene al target di riferimento, a procedere con la terza dose. Ovviamente, occorre sempre mantere alta la guardia ed osservare sempre le regole di base anticontagio”.