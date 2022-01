Barcellona Pozzo di Gotto – Sarà intitolata una via a Felice Giunta

A Barcellona Pozzo di Gotto è stata approvata all’unanimità durante la sessione di consiglio comunale del 27/01/2022 la mozione avente come oggetto “intitolazione di una via o di una piazza alla memoria di Felice Alessandro Giunta. Istituzione di un premio dedicato“, promossa dai consiglieri di Città Aperta e sottoscritta da tutti i gruppi consiliari.

La mozione, in memoria dei tragici avvenimenti di 16 anni fa che hanno visto il giovane barcellonese vittima un fatale atto di bullismo all’ interno della sua scuola, propone di intitolare la via Longo, uno dei luoghi maggiormente frequentati dai giovani barcellonesi e non, alla sua memoria.

“La scelta è caduta su uno dei luoghi più rappresentativi della movida barcellonese”, dicono i proponenti, “sia per ricordare Felice come uno dei volti sorridenti della migliore gioventù cittadina, sia perché riteniamo utile a fini educativi lasciare un segno che ricordi quanto avvenuto 16 anni fa e che impedisca il ripetersi di altri tristi eventi”.

In aula presente la famiglia del giovane, che ha assistito alla votazione e ha consegnato ai consiglieri una emozionante lettera di ringraziamento, che è stata letta in un clima di sentita commozione.