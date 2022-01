Sicurezza stradale, installati cartelli ”Salva Ciclisti” nel Comune di Brolo

Brolo si unisce alle amministrazioni che hanno aderito alla campagna nazionale di sensibilizzazione Salva Ciclisti promossa dall’ACCPI (Associazione corridori ciclisti professionisti italiani) e dall’associazione ”Io Rispetto il Ciclista”, ma rilanciata sul territorio da Demetrio Falcone, referente del gruppo Nebrodi in Azione.

La campagna di sensibilizzazione che ha come finalità la tutela dei ciclisti, la diffusione di una cultura sportiva, la valorizzazione del territorio e la promozione di una mobilità sostenibile prevede l’installazione dei cartelli recanti la scritta “Attenzione, strada frequentata da ciclisti” indicando di mantenere una distanza laterale di sicurezza di 1,5 mt (distanza inserita nel codice della strada ma in attesa di approvazione).

Il giovane esponente di Azione, il partito di Carlo Calenda, è riuscito a coniugare la passione per lo sport e per la politica avviando un proficuo dialogo con le varie amministrazioni, al fine di coinvolgere il maggior numero di comuni della fascia tirrenica-nebroidea.

‘‘Si ringrazia l’amministrazione comunale di Brolo, nella figura del consigliere Nunziatina Decimo, e il comandante della Polizia Municipale Salvatore Messina, per aver collaborato alla buona riuscita del progetto, permettendo l’installazione di 7 cartelli nelle strade con la maggiore densità di circolazione ciclistica urbana e sportiva”, dichiara Falcone.

‘‘Un particolare ringraziamento è doveroso rivolgerlo, altresì, a tutte le Amministrazioni che hanno sposato il progetto in questi mesi. Invitiamo pertanto tutti i comuni – afferma il referente del gruppo territoriale – ad aderire all’iniziativa installando i cartelli. In qualità di referente del comitato Nebrodi in Azione mi sono posto l’obiettivo di coinvolgere tutto il comprensorio, finanche quei comuni di altre province che confinano con il nostro territorio”

”Sono veramente soddisfatto – prosegue il dott. Falcone – perché questo testimonia la bontà dell’iniziativa e la sensibilità delle amministrazioni. La campagna procede bene e non si fermerà alla mera installazione dei cartelli; organizzeremo una serie di iniziative, emergenza sanitaria permettendo, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e in particolare i giovani”.

‘‘Come già preannunciato, sarà pubblicato un vademecum con l’obiettivo di diffondere una corretta educazione stradale, ma soprattutto una sana e pacifica convivenza tra automobilisti e ciclisti. Il progetto denominato Salvaciclisti-Dammi 1,5 mt ha lo scopo di tutelare gli utenti deboli della strada e al contempo esortare automobilisti e ciclisti al rispetto del codice della strada. Spesso e volentieri gli incidenti stradali si verificano quando il ciclista pedala in solitaria; per questo lanciamo un appello agli automobilisti , ma anche ai ciclisti che pedalano in gruppo, invitandoli a rispettare gli altri utenti della strada e le normative esistenti” – conclude Falcone.