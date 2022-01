Milazzo: bonificata un’area microdiscarica in via San Basilio, risolto un problema elettrico al Capo

Completato l’intervento di bonifica straordinaria nella Piana di Milazzo di una microdiscarica a Santa Marina. Ad eseguirlo, su richiesta degli uffici comunali, la Caruter che ha effettuato l’intervento in via San Basilio.

Tantissimi i rifiuti rimossi che erano stati depositati in modo illecito. Anche questa zona, come altre nelle vicinanze, sarò videosorvegliata.

“Abbiamo restituito normalità ad un’area, che era stata trasformata in discarica – viene sottolineato dal Comune –. Così faremo in altre aree del territorio cercando di individuare i responsabili. Occorre frenare questo fenomeno perché una maggiore produzione di rifiuti indifferenziato è il relativo conferimento in discarica incidono drasticamente sul raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata obbligatoria per legge”.

Ieri la ditta “Gitto Rosario”, titolare dell’appalto di manutenzione del comune, è intervenuta nella zona del promontorio per sistemare la situazione, segnalata solo da qualche giorno dai residenti, di assenza della pubblica illuminazione, riportando la normalità.

La cosa grave emersa a seguito del sopralluogo preventivo all’intervento è che sconosciuti avrebbero forzato alcuni quadri elettrici determinando il disagio.

“Il problema non si trascinava però da settimane – ha sottolineato l’Amministrazione – ma solo da qualche giorno e prontamente ci siamo attivati. Certo, notare che qualcuno ha forzato i quadri elettrici crea preoccupazione perché non è possibile essere sempre ostaggio di chi non rispetta le cose comuni. I disagi comunque sono stati residuali stante il periodo invernale”.