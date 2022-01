Covid – In Sicilia 3.629 nuovi casi, in calo il tasso di positività. 33 vittime, aumentano i ricoveri (+35)

Sono stati 3.629 positivi nel bollettino del 24 gennaio in Sicilia, a fronte di 26.096 tamponi processati. In leggero calo rispetto ai 5.394 del giorno precedente (con circa 35 mila tamponi).

Dato che fa scendere il tasso di positività dal 17,3% al 14%. L’isola è all’ottavo posto tra le regioni italiane per nuovi contagi del giorno, al primo posto c’è la Emilia-Romagna con 14.719 casi.

Gli attuali positivi nell’isola sono 214.783 con un aumento di 2.605 casi. Si conferma dunque una curva in discesa in Sicilia.

991 i guariti, mentre purtroppo si registrano ulteriori 33 decessi, anche se come riporta l’assessorato alla salute, riguardano giorni precedenti. Il totale delle vittime della pandemia nell’isola sale a 8.214.

Arrivano purtroppo brutte notizie dai ricoverati, che sono 35 in più: adesso sono 1.625, in totale, gli ospedalizzati, di cui 164 in terapia intensiva, stesso numero di ieri con 11 nuovi ingressi del giorno.

Sul fronte del contagio nelle singole province, in testa Catania con 940 nuovi casi, seguono Palermo con 578 e Messina 574, Siracusa 538, Ragusa 331, Caltanissetta 258, Trapani 191, Agrigento 175 e Enna 44.

In Italia

Ancora segnali di stabilizzazione per la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 77.696, ma i guariti oltre 102 mila. 352, invece, i decessi.