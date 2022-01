Capo d’Orlando – Secondo giorno in presenza al Liceo “Piccolo”. Come sarà l’esame di maturità?

Si è concluso il secondo giorno di scuola in presenza del 2022 per gli studenti di Capo d’Orlando, inclusi quelli del Liceo “Lucio Piccolo”.

Sono serviti dieci giorni in più, rispetto al previsto, per tornare tra i banchi in diversi comuni della zona tirrenica dei Nebrodi, ma finalmente i cancelli si sono riaperti anche per loro, per un ritorno in presenza di cui è stata più volte sottolineata l’importanza.

Per chi frequenta il quinto anno comincia la fase intensiva della preparazione all’esame di stato, di cui ancora non si conoscono le modalità di svolgimento.