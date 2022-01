Pur tra gli effetti devastanti del Covid per le famiglie e le attività economiche, comincia a delinearsi l’azione amministrativa dell’esecutivo di Patti guidato da Gianluca Bonsignore. A Natale, primo banco di prova post elezioni, il programma degli eventi, per la maggior parte, causa Covid, è saltato. Ma ovviamente non ci si può fermare, perché ci sono delle priorità da affrontare.