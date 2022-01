Covid – 8.521 nuovi casi in Sicilia, 37 le vittime. In aumento i ricoveri

Per il quarto giorno di fila i numeri dell’emergenza Covid sono in calo in Sicilia: sono stati 8.521 i nuovi positivi della giornata di domenica 16 gennaio, a fronte di 47.578 tamponi processati (ieri erano stati 9.292 su 49.331 tamponi). Il tasso di positività scende, dal 18,8% al 17,9%.

L’isola, in cui al momento sono 173.689 gli attuali positivi, si trova al nono posto tra le regioni per incremento dei nuovi casi. Al primo c’è la Lombardia con 26.773 contagi.

I deceduti del giorno in Sicilia sono 37 (ieri 66), anche se suddivise in più giorni, che portano i totale delle vittime del virus da inizio pandemia a 7.915, mentre coloro che hanno che hanno sconfitto la malattia sono 1.136.

Sono 28 in più i ricoverati del giorno, nell’isola, che comunque sulle ospedalizzazioni conferma i numeri da zona arancione: sono 1.516 i ricoverati totali, con un aumento di 11 ricoveri in terapia intensiva: sono 168 oggi, rispetto ai 157 di ieri, con ben 25 ingressi del giorno.

Tra le province è Palermo a primeggiare con 2.394 nuovi casi, seguita a brevissima distanza da Catania con 2.354. Staccate le altre province: Siracusa 791, Ragusa 703, 609 ad Agrigento, 581 a Messina e 510 a Caltanissetta. Infine 421 a Trapani e 158 ad Enna.

In Italia:

Stabile la curva dei contagi nel resto della penisola: 149.512 i contagi del giorno (ieri erano più di 180 mila), mentre le vittime sono state 258 (ieri erano 308). Attualmente nella nostra nazione sono più di 2,5 milioni le persone positive.