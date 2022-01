Gioiosa Marea – Interventi di bonifica sul territorio comunale, rimossi rifiuti ingombranti abbandonati

L’Amministrazione Comunale di Gioiosa Marea ha compiuto in questi giorni un’importante operazione di bonifica in diverse parti del centro e delle frazioni. Complessivamente sono stati recuperati sette cassoni di rifiuti ingombranti come lavatrici, frigoriferi, armadi e materassi accatastati e abbandonati ai bordi delle strade, ma anche accanto ai contenitori in cui si depositano scarpe e vestiti usati.

Raccolti anche molti sacchi di rifiuti indifferenziati abbandonati. Gli interventi di bonifica, dietro input dell’intera Amministrazione e del Consiglio Comunale, sono stati coordinati dall’Assessore all’Ambiente Teodoro Lamonica.

“E’ stata una operazione doverosa di pulizia, ma l’abbandono indiscriminato di rifiuti non ha giustificazioni – ha commentato l’Assessore Lamonica – anche perché la raccolta porta a porta si svolge puntualmente ogni giorno. Faremo controlli stringenti, ma ciascuno di noi è chiamato a fare la propria parte per mantenere il paese pulito e contribuire così a veicolare l’immagine migliore di Gioiosa Marea”.

Il Sindaco Giusi La Galia invita tutti i cittadini a collaborare “perché in un paese pulito e decorso si vive meglio e perché una gestione corretta della raccolta differenziata dei rifiuti serve all’ambiente e serve anche ad abbattere i costi di conferimento in discarica oltre che alleggerire le bollette.”