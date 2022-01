Covid – In Sicilia 13.231 nuovi casi e 35 decessi. 83 in più i ricoverati

Nuova impennata dei contagi in Sicilia, così come nel resto d’Italia con il doppio dei casi rispetto al giorno prima. Secondo il bollettino del ministero della Salute dell’11 gennaio nell’Isola nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate 13.231 infezioni da Covid-19 a fronte di 58.518 tamponi (Ieri i nuovi casi erano stati 7.803 a fronte di 31.786 test processati). Il tasso di positività oggi scende al 23,4%, ieri era 24,5%.

L’isola scende al settimo posto in Italia per incremento dei nuovi casi. Al primo c’è la Lombardia (+45.555), seguita dalla Campania (+30.042).

A livello regionale, oggi è la provincia di Palermo quella che fa registrare il maggior numero di nuovi casi, seguita a stretto giro dalla provincia etnea. Ecco la distribuzione dei casi odierni provincia per provincia: Palermo 3.383, Catania 2.708, Messina 1.562, Siracusa 1.502, Agrigento 1.392, Caltanissetta 1.093, Ragusa 970, Trapani 488, Enna 133.

Sul fronte ospedaliero, sono 1.386 gli ospedalizzati, con 83 ricoverati in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 163, 20 in più rispetto a ieri. Gli attuali positivi sono 129.313 (con un aumento di 10.673 casi). I guariti sono 2.523, mentre le 35 vittime comunicate oggi portano il totale dei decessi a 7.740.

IN ITALIA:

Sono stati 220.532 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute: si tratta di un numero mai registrato in Italia finora in un giorno. Ieri erano stati 101.762. Le vittime sono invece 294, in aumento rispetto a ieri, quando erano state 227.

Sono 2.134.139 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 129.542 in più rispetto a ieri.