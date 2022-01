Covid – 12.949 nuovi casi in Sicilia, 15 decessi. Crescono i ricoverati (+74)

Sono 12.949 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia dal bollettino del Ministero della Salute nella giornata di domenica 9 gennaio 2022. I tamponi elaborati sono stati 50.910.

Nella giornata di ieri i casi erano stati 12.245 su 45.921 tamponi. Tasso di positività giornaliero che scende dal 27% al 25,4%.

La Sicilia sala al quarto posto nel Paese per numero di nuovi contagi giornalieri, superata solo da Lombardia (36.858), Emilia-Romagna (17.698) e Veneto (13.973).

15 i decessi nell’Isola conteggiati oggi, anche se riferiti a più giorni, che portano il totale da inizio pandemia a 7.682. 781 le guarigioni.

Sono 110.516 gli attuali positivi sull’Isola, 12.226 in più rispetto al dato precedente, con l’isola che per la prima volta supera i 100.000 attuali contagiati.

Sale purtroppo ancora la pressione ospedaliera in Sicilia. In tutto sono con 1.261 gli isolani ricoverati, ben 74 in più rispetto a sabato. 1.123 i degenti dei reparti ordinari e 138 i pazienti in rianimazione, con 8 ingressi nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda la diffusione del coronavirus nelle singole province siciliane oggi è Palermo a registrare il maggior numero di contagi, 2.510. Segue Catania con 2.265 e poi Messina con 1.845 nuovi contagi. Sopra quota mille anche Siracusa a 1.397, Caltanissetta con 1.345, Agrigento con 1.268 e Ragusa a 1.106. Trapani registra 952 nuovi contagi e infine Enna 261.

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 155.659 casi positivi da coronavirus e 157 decessi. Attualmente i ricoverati sono 17.242 (755 in più di ieri), di cui 1.595 nei reparti di terapia intensiva (38 in più) e 15.647 negli altri reparti (717 in più).