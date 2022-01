Barcellona Pozzo di Gotto – Francesca protagonista ai “Soliti Ignoti”

Serata speciale per Barcellona Pozzo di Gotto. Francesca, 30 anni, è stata una degli 8 ignoti protagonisti del programma “Soliti ignoti”, condotto da Amadeus su Rai Uno. La Sicilia ancora una volta in prima linea in uno dei programmi più seguiti della prima serata tv.

Francesca, 30 anni, è stata la prima partecipante indovinata da Monica Leofreddi, la concorrente della serata. “Fa test allergolocici” l’identità nascosta di Francesca, vestita con un camice, che ha consentito alla Leofreddi di guadagnare 3.000€ al montepremi.