Covid – 4.384 nuovi casi in Sicilia, 16 i decessi. Aumentano i ricoveri (+66)

Aumentano ancora i positivi al Covid-19 in Sicilia. Nel bollettino del 3 gennaio del ministero della Salute i casi registrati in Sicilia sono 4.384 (ieri erano stati 3.964) a fronte di 25.286 tamponi processati. Il tasso di positività rimane al 17,3%, lo stesso dato di domenica.

Negli ospedali la situazione peggiora: complessivamente le persone ricoverate in Sicilia sono 984 (+66 rispetto a ieri), di cui 872 in area medica (ieri erano 811) e 112 in terapia intensiva (+5) con 11 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. I morti sono stati 16, così il numero delle vittime dall’inizio della pandemia sale a quota 7.543. Gli attuali positivi in Sicilia sono 55.380, mentre i guariti sono stati solo 284.

Tra le province in testa Catania, con 1.090 contagi del giorno, poi 888 a Palermo. 586 a Siracusa, 501 a Messina, Trapani 462, Ragusa 312, Caltanissetta 275, ad Agrigento 262 e 8, infine, ad Enna.

IN ITALIA. Sono 68.052 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati oltre 61 mila). Le vittime sono 140, mentre ieri erano state 133.