Spaccio di stupefacenti: arrestato 22enne messinese

A portare i poliziotti delle Volanti sulle sue tracce è stato un “cliente”, sorpreso con una dose di sostanza stupefacente, risultata cocaina agli accertamenti del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, di cui lo stesso ha tentato inutilmente di disfarsi gettandola in strada. Interrogato, ha ammesso di averla appena acquistata all’interno dello stabile da cui usciva.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di risalire al presunto spacciatore, un ventiduenne messinese, trovato in possesso della somma di circa 1.800 euro, ritenuta probabile provento di spaccio, di un bilancino con tracce di verosimile sostanza stupefacente, nonché di materiale generalmente utilizzato per il confezionamento delle singole dosi compatibile con quello in cui era tenuta la cocaina sequestrata. Infine, dai poliziotti è stato accertato che l’immobile in cui è stata operata la perquisizione è dotato di sistema di videosorveglianza che copre l’area esterna all’abitazione, probabilmente per verificare in anticipo l’arrivo di “personale qualificato”.

Il ventiduenne, pertanto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo previsto per oggi.