Covid, nel messinese preoccupa Mistretta, ma i dati non sono ufficiali. A Patti nuove misure anticovid

478 nuovi contagi in 24 ore e 4.328 attuali positivi. La provincia di Messina alle prese con lo tsunami dei contagi da covid 19, conta oggi 133 ricoverati negli ospedali, + 9 rispetto a ieri, di cui 20 in rianimazione. Il commissario straordinario per l’emergenza covid Firenze ha predisposto il potenziamento delle Usca, con incremento delle ore lavoro e delle unità operative da destinare nei centri già attivi e l’apertura di unità aggiuntive nei territori più colpiti dal contagio: Milazzo, Capo d’Orlando, l’area ionica e con ogni probabilità anche Santo Stefano di Camastra.

In zona arancione Caronia e Santa Lucia del Mela dalla mezzanotte di oggi e fino al 12 gennaio 2022 compreso. Nei due comuni sono rispettivamente 77 e 48 i contagiati. Nel provvedimento, firmato ieri sera dal Presidente della Regione Nello Musumeci, disposta anche la proroga della zona arancione fino al 5 gennaio 2022 compreso per i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto con 604 positivi e Gualtieri Sicaminò con 53 casi.

A Milazzo, in zona arancione fino alla mezzanotte di domani 31 dicembre, altre 8 persone sono risultate positive e i contagiati sono ora 318. Ma il dato pare destinato a salire: diversi cittadini risultati positivi al tampone rapido, infatti, sono in attesa dell’esito del molecolare. A Patti sono 142 gli attuali positivi. Il sindaco Gianluca Bonsignore, ha predisposto nuove misure per arginare la diffusione dei contagi. Qui 👇 la nostra intervista.

Mistretta, invece, è ormai nel caos. Mentre si registra la prima vittima della quarta ondata covid, un 74enne deceduto oggi al Policlinico che risultava vaccinato, ci sono ancora tamponi in attesa di esito ed altri da eseguire. Secondo una ricognizione informale, sarebbero 80 i molecolari ed una quarantina i test rapidi positivi, ma la percezione nel centro dei Nebrodi è che i casi siano molti di più. Nessun dato ufficiale, però, al momento è stato reso noto dalle autorità preposte. Anzi, secondo fonti ufficiali nella tarda mattinata di oggi sulla piattaforma ASP nel comune amastratino risultano meno di 30 contagiati.

Rapida escalation di contagi a Tortorici, dove ieri sera sono saliti a 65 i positivi ed anche a Torrenova, dove nella serata di ieri il sindaco ha comunicato che sono già 35 i contagiati. Sale il numero dei positivi anche a Capo d’Orlando, 48 quelli contati ieri. Nel centro paladino sarebbero esauriti i tamponi nei laboratori privati e farmacie.