Cesarò – Pericolo frana sulla SP165 di Bolo: senso unico alternato e limite di velocità a 30 km/h

L’interdizione ha effetto immediato e riguarda il tratto compreso tra il km 0,800 e il km 0,900

La terza Direzione “Viabilità Metropolitana” 1° Servizio “Manutenzione viabilità zona omogenea Jonica-Alcantara” della Città Metropolitana di Messina, con decorrenza immediata, ha disposto l’istituzione del senso unico alternato e la limitazione di velocità a 30km/h sulla strada provinciale 165 di Bolo, dal km. 0,800 al km. 0,900, ricadente nel territorio del Comune di Cesarò.

L’interdizione si è resa necessaria in quanto, in caso di abbondanti piogge, la frana potrebbe evolvere, riversandosi sulla carreggiata stradale e creando serio pericolo per l’incolumità degli utenti.

A seguito di ciò si è proceduto alla riduzione della carreggiata, in prossimità della progressiva dal km.0,850, inibendo il transito nella corsia lato monte ove potrebbe riversarsi il materiale detritico;

Nelle scorse settimane sono stati eseguiti lavori di rimozione del materiale franato sulla carreggiata a seguito degli eventi temporaleschi verificatisi nello scorso mese di novembre, in particolare al km. 0,800 circa ove la sede stradale risultava invasa da una grossa quantità di detriti e fango proveniente dal terreno a monte che rendevano impossibile il transito sia veicolare che pedonale.