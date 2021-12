Covid, impennata di contagi nel messinese. Barcellona PG sfora quota 500 positivi. A Patti sono oltre 100

La quarta ondata della pandemia da covid-19 non risparmia la provincia messinese e il comprensorio tirrenico-nebroideo, dove nelle ultime ore si sta registrando un netto innalzamento della curva epidemiologica.

A Barcellona il numero degli attuali positivi ha raggiunto quota 506 casi, mentre a Patti sono 101 i contagi accertati, + 16 dall’ultimo aggiornamento.

Anche a Tortorici i dati, aggiornati in serata, fanno registrare 8 nuovi casi di positività, portando a 22 il numero degli attuali positivi, di cui 11 accertati con test rapido e 11 con tampone molecolare.

Anche a Santo Stefano di Camastra sale il numero dei contagiati, passando da 6 a 9. 15 i test COVID positivi anche a Mistretta, dove il numero dei contagi potrebbe ancora salire.

Segnalata da più parti la difficoltà ad ottenere in tempi stretti gli esiti dei tamponi molecolari eseguiti, per i quali occorre attendere anche oltre 48 ore. Chiaro indice che è molto elevato il numero dei test eseguiti e processati in queste ore nei laboratori analisi designati.